В России учредят ежегодную общественную премию имени Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем в конце декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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"Председатель СПЧ Михаил Федотов, президент Международной общественной организации "Справедливая помощь" Ксения Соколова и председатель правления Российского Красного Креста Раиса Лукутцова договорились учредить общественную премию имени Елизаветы Петровны Глинки", - говорится в сообщении.

Премия будет вручаться ежегодно 20 февраля в день рождения Елизаветы Глинки. Рабочее название награды - премия имени Доктора Лизы "За добрые дела и порядочность".

"Никто не может заменить Доктора Лизу. Но каждый может сделать хоть что-то из того, что делала она. Только так мы можем продолжить миссию Елизаветы Петровны Глинки. Те, кто возьмут на себя этот груз в разных регионах страны, смогут претендовать на получение премии ее имени", - сообщил Михаил Федотов.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, основала фонд "Справедливая помощь", который занимается поддержкой бездомных, смертельно больных пациентов, пожилых людей и инвалидов. Фонд также помогает пострадавшим в зоне боевых действий на востоке Украины. Также она была членом СПЧ. Глинка была на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился после вылета из Сочи в Сирию.