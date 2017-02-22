В Петербурге 22 февраля днем будет морозно и ветрено. Температура воздуха днем от трех до пяти градусов холода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер днем южный, юго-восточный 3-8 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет повышаться, во второй половине дня начнет понижаться. Спасатели также предупреждают о гололедице на дорогах. Восход солнца был в 08:18, закат будет в 18:07. После заката будет облачно, ветер усилится.