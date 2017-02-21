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В продажу поступил iPhone 7 с Исаакиевским собором

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Стоимость моделей смартфонов коллекции «Cathédrales» начинается от 255 тыс. рублей.

В продажу поступили запонки, серьги и ювелирные смартфоны iPhone 7, вдохновленные соборами Европы: Исаакиевским собором Петербурга, парижским собором Нотр-Дам де Пари и Вестминстерским аббатством в Лондоне. Коллекцию «Cathédrales» создал ювелирный дом Ouvri, пишет «Собака.ру».

Фото: Ouvri
 

Центральным элементом Ouvri iPhone 7 «Notre-Dame de Paris» является художественная интерпретация витража, расположенного над главным входом в храм - она выполнена в технике ажурной резьбы на сверхпрочном титане.

В дизайне iPhone с Исаакием «Saint-Isaac» угадывается орнамент мозаичного пола храма — его сделали из золота, эмали и тридцати бриллиантов.

На создание Ouvri iPhone 7 «Westminster» дизайнеров воодушевило Вестминстерское аббатство — они перенесли на гаджет резные своды капеллы Богородицы из золота и бриллиантов.

«Мы надеемся, что культура и традиции объединят разрозненность поколений и народов и внушат в нас идею доброжелательности, почти утерянную, но так необходимую в наши дни», - отметил ювелирный дом.

Стоимость моделей смартфонов коллекции «Cathédrales» начинается от 255 тыс. рублей. Для реализации в России выделено лимитированное количество гаджетов - 12 экземпляров.

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