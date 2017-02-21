Ученые: Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой

Восемь регионов России могут полностью оказаться под водой в течение 50 лет. К такому выводу пришли научные сотрудники Уральского Федерального университета, проводившие исследования совместно с коллегами из нескольких институтов РАН, Франции, Германии и Японии. Об этом сообщает «Русская планета».

К таким последствиям, по мнению специалистов, может привести таяние вечной мерзлоты. В зоне риска оказались Архангельская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий округ, Красноярский край, Якутия и Республика Коми, а также еще два региона, названия которых не уточняются.

Ученые связывают ухудшение ситуации с концентрацией углекислого газа в атмосфере. Исследователи поясняют, что нагрев атмосферы ведет к выбросу углекислых газов из мирового океана и болот, которые начинают гнить из-за роста температуры.

В настоящее время коллектив ученых работает над созданием верифицированной модели, прогнозирующей изменения климата арктической части России на ближайшие 50 лет. Ожидается, что ее разработка будет завершена к 2020 году.