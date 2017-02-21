Компания РЖД приглашает на паровозные прогулки из Петербурга в Царское Село. Туры будут проходить один или два раза в месяц, начиная с 26 февраля.

Поездка включает в себя экскурсию по Витебскому вокзалу, осмотр макета поезда с паровозом «Проворный», который совершил первый в России рейс из Петербурга в Царское Село в 1837 году, а также рассказ об истории паровозостроения и железных дорог.

Кроме того, всех ждет экскурсия по станции Царскосельской Малой Октябрьской детской железной дороги. В ходе нее познакомят с инфраструктурой станции и историей дороги, на которой дети не просто дублируют труд взрослых, а выполняют работу по-настоящему высокой квалификации.

Ретропоезд отправляется с Витебского вокзала, доезжает до платформы 21 километр, а затем возвращается обратно. Каждый тур будет проходить с 10:00 до 13:40. РЖД предупреждает, что график движения поезда может измениться, об этом будут сообщать за один-два дня до тура.

Официальный сайт

Когда: 26 февраля, 26 марта, 16 апреля, 30 апреля, 7 мая, 28 мая, 24 сентября, 29 октября, 26 ноября, 17 декабря

Где: сбор группы на Витебском вокзале

Сколько: детский билет - 1800 рублей, взрослый билет - 2000 рублей, для иностранцев - 3000 рублей, для детей до трех лет включительно участие в туре бесплатно