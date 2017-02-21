Профессор СПбГУ обнаружил древнейшее упоминание о праздновании дня рождения

Профессор СПбГУ Владимир Емельянов древнейшее письменное упоминание о праздновании дня рождения. Текст был найден на клинописной табличке из храма шумерской богини Бау, хранящейся в Лувре. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ.

Переведенный ученым текст датируется второй половиной XXIV века до н. э. Запись, сделанная более 4,5 тыс. лет назад, не только указывает дату и месяц рождения, но и раскрывает подробности праздничного обряда.

Открытие было сделано в ходе работы над исследованием о восприятии времени в древней Месопотамии. Сами клинописные тексты, ставшие основой исследования, давно известны шумерологам, но до сих пор они не были переведены и не рассматривались как источник по хронопсихологии.

В частности, переведенная Владимиром Емельяновым со старошумерского языка табличка представляет собой перечень жертв и рационов (количество овец, ягнят, козлят и прочее), приуроченных к рождению дочери шумерского царя Лугаланды. В тексте указано, что дочь правителя родилась «в день ослабления солнечного света», в месяц праздника Бау, который соответствует октябрю-ноябрю юлианского календаря.

«Мы можем предположить, что ребенок родился при восхождении созвездия Скорпион, которое в III тысячелетии до н. э. маркировало осеннее равноденствие. Это время считалось связанным с миром мертвых, так как на земле начинала господствовать тьма. Поэтому в тексте мы видим упоминания о жертвах, приносимых умершим правителям Энентарзи и Дуду, а также месту почитания Гильгамеша - «коменданта» подземного мира», - рассказал Владимир Емельянов.

Таким образом, клинописная табличка рассказывает о пиршестве в честь дня рождения царской дочери, в котором принимали участие не только живые, но и мертвые. Всего до нас дошло пять табличек времен правления царя Лугаланды, в которых упоминается рождение детей. Две таблички с указанием жертв и рационов по поводу рождения царской дочери хранятся в Эрмитаже. На одной из них дата отсутствует, а на другой указан все тот же месяц праздника Бау.

Фото: пресс-служба СПбГУ

Однако, по мнению исследователя, больший интерес вызывает еще одна хранящаяся в Лувре табличка, сообщающая о рождении сына у жены валяльщика царского головного убора, которая, возможно, была сестрой царя. По поводу этого события на дворцовую кухню был пожертвован баран. Клинописный текст называет и месяц рождения мальчика — «месяц праздника (в честь) Лугаль-уру(ба)» — зимний, десятый по счету месяц в календаре эпохи Лугаланды, также связанный с культом мертвых.

Еще одна табличка, относящаяся к четвертому году правления шумерского царя и хранящаяся в Брюсселе, сообщает, что некая женщина родила сына. Однако какие-либо детали в тексте отсутствуют.

«Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что документы с указанием даты рождения человека составлялись только в эпоху правления Лугаланды. Жертвоприношения по поводу рождения доставлялись и живым, и мертвым, причем отмечали рождение как детей царя, так и детей его родственников», - сделал вывод профессор Емельянов.

По словам ученого, ничего подобного не было ни раньше, ни позже. Ни в одной царской надписи или документе Ближнего Востока и классической Античности вплоть до V века до н. э. нет данных о времени рождения людей.