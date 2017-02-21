Картина дня: смерть Виталия Чуркина и проблемы полигона «Красный Бор»

Самой популярной темой за прошедшие сутки, по данным «Монитора», стала смерть постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали канал «Piter tv» (20:40), «Фонтанка.ру» (20:40) и «Петербургский дневник» (21:05).

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он ушел из жизни за день до своего 65-летия, официальная причина смерти не разглашается. По информации источников издания New York Post, дипломат с сердечным приступом был помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

Чуркин посмертно награжден орденом Мужества. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сегодня днем, 21 февраля. «За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постпреда при ООН в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», - говорится в указе.

Председатель 71-й сессии Генассамблеи Питер Томсон считает, что в лице Виталия Чуркина ООН «потерял сына». Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал ушедшего из жизни Виталия Чуркина одним из самых талантливых российских дипломатов. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр сообщила, что «опустошена» гибелью Виталия Чуркина.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало решение суда об аннулировании лицензии полигона «Красный Бор». Теперь предприятие не имеет законных прав на деятельность, связанную с хранением в картах накопленного объема отходов, на меры по их обезвреживанию, в том числе понижение уровня pH в картах-котлованах, продолжение очистки дренажных вод.

Также становится невозможным выполнение пункта федерального плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года Экологии, в котором Правительству Петербурга предписано провести работы по ликвидации негативного воздействия накопленных промышленных отходов на полигоне «Красный Бор».

Аннулирование лицензии лишает предприятие государственной поддержки. При этом полигон «Красный бор» с конца 2014 года не ведет коммерческую деятельность, и вся природоохранная работа на нем финансировалась из городского бюджета.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «АиФ - Петербург» и «Фонтанка.ру».