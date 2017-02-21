«Ночлежка» начала сбор блинов для бездомных на Масленицу

Петербуржцев приглашают принять в ежегодной акции «Ночлежки» по сбору блинов для бездомных на Масленицу. Об этом сообщается на официальной странице благотворительной организации «ВКонтакте».

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«Друзья, началась масленичная неделя, и мы собираем блины для бездомных людей! Всю эту неделю, с 21 по 26 февраля, пожалуйста, приносите в Ночлежку масленичные угощения для наших подопечных», - говорится в сообщении.

Организаторы акции отмечают, что блины можно приносить самые разные - сладкие и сытные, толстые и тонкие, с начинкой и пустые, с дырочками и без них, так как «голодные люди будут рады всем угощениям».

Принести блины можно по адресу: Боровая улица, 112Б, вход с Расстанной улицы, около дома один с 10 до 22 часов. Оставлять блины необходимо дежурному со словами «Это блины для Масленицы».

В прошлом году неравнодушные жители Северной столицы принесли для бездомных «Ночлежки» около 200 кг блинов.