На ЗСД отменят оплату с помощью бесконтактных смарт-карт

На ЗСД с 1 марта отменят оплату с помощью бесконтактных смарт-карт. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на оператора ЗСД – "Магистраль Северной столицы" (МСС).

Читайте также:

Из-за новых тарифов от ЗСД отказались 23 тысячи водителей

"На пунктах оплаты ЗСД с 1 марта прекращается прием к оплате бесконтактных смарт-карт. БСК можно бесплатно обменять на транспондер в любом из офисов обслуживания клиентов. При этом, если на счету вашей БСК есть остаток денежных средств, то он будет перенесен на счет транспондера", – уточнили в МСС.

С 2011 года активно внедрялась система оплаты с помощью БСК, пользователям смарт-карт предлагались скидки – до 20% от базового тарифа. Отказ от БСК в МСС объясняют тем, что "данная технология является устаревшей и не отвечает требуемым параметрам скорости и комфорта приема платежей".

По оценке МСС, транспонденры, которые должны сменить БСК, быстрее, они не требуют от водителя дополнительных действий на пункте оплаты и выгоднее за счет системы Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а конкретно от точки въезда на ЗСД до точки выезда.

С 4 февраля центральный участок ЗСД стал платным. После этого МСС изменила тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра. Дорога была поделена на пять ценовых зон. Стоимость каждой из пяти зон составляет 60 рублей.