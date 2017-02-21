В Петербурге запретили проводить референдум о введении сухого закона. Обращение главного редактора газеты "Трезвый Петроград" Анатолия Оброскова рассмотрела избирательная комиссия. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Активист предлагал спросить у петербуржцев следующее: "Согласны ли Вы с тем, чтобы на территории Петербурга 24 часа было запрещено торговать алкогольной продукцией, включая пиво и "безалкогольное" пиво?"

Как отметили в избиркоме, мужчина должен был предоставить документы о проведении собрания инициативной группы, однако он решил, что документов о том, что он является главой СМИ, достаточно.

"Заявителю решено разъяснить, что данное общественное объединение не имеет правовых оснований для создания инициативной группы по проведению референдума", – отметили в ГИК.