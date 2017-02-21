Постпред России при ООН Виталий Чуркин посмертно награжден орденом Мужества. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сегодня днем, 21 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

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«За самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постпреда при ООН в Нью-Йорке, США, наградить орденом Мужества Чуркина Виталия Ивановича (посмертно)», - говорится в указе.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Он ушел из жизни за день до своего 65-летия, официальная причина смерти не разглашается. По информации источников издания New York Post, дипломат с сердечным приступом был помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года. Он был назначен постоянным представителем России при ООН 8 апреля 2006 года. Ранее Чуркин занимал должность посла по особым поручениям МИД России, работал послом в Канаде и Бельгии. С 1992 по 1994 год Чуркин был заместителем главы МИДа.