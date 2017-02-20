ТРК "Пик" на Сенной площади обновят впервые за 13 лет

Торгово-развлекательный центр "Пик" на Сенной площади обновят впервые за 13 лет. Владельцы здания - холдинг "Петро Мир" миллиардера Михаила Мирилашвили - начинают масштабную реконцепцию. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

ТРК "Пик" площадью 32,7 тыс. кв. метров, из которых арендная - 26 тыс. кв. метров, открылся в 2004 году. Ожидается, что в результате обновления ТРК пул его арендаторов сменится более чем на 50%.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальными арендаторами федерального уровня, например, с "Макдоналдсом". При этом пока что подписано лишь два контракта - хобби–гипермаркет "Леонардо" займет более 600 кв. метров на третьем этаже, а "Буше" уже в мае откроется вместо "Кофе Хауза" на первом.

Перестройка ожидает каждый из пяти этажей, а также цокольный этаж, где располагается супермаркет "Перекресток". Согласно плану, многим арендаторам, чтобы сохранить за собой помещения, придется реконструировать площади самостоятельно. Например, "Детский мир" будет сам реконструировать 1,4 тыс. кв. метров на третьем этаже.

Четвертый этаж находится в управлении "АйВиСинема". По данным "ДП", компания инвестировала в реконструкцию кинотеатра и фуд-корта 70 млн рублей по договору аренды до 2024 года. В компании сообщили, что им предложили перезаключить договор на "невыгодных условиях", сейчас идут переговоры.

В целом, обновления "Пика" обойдется минимум в 330–350 млн рублей, а если собственники решатся обновить и коммуникации, то в 1,1 млрд рублей. Часть расходов на реновацию ляжет на плечи арендаторов. После обновления управляющая компания рассчитывает нарастить выручку "Пика" на 30%.

Ежемесячная выручка ТРК "Пик" сейчас составляет около 32–35 млн рублей, оценивает управляющий директор Property Management NAI Becar в Петербурге Наталья Скаландис. После реконцепции ТРК может нарастить годовую до 520 млн рублей.