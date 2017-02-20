Длинные выходные в Петербурге 23-26 февраля будут морозными. Синоптики также прогнозируют мокрый снег и предупреждают об угрозе гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

"Дорожные предприятия освобождают водоприемные устройства на дорожной сети, чтобы отвести с дорог и тротуаров воду, а также готовят к дежурству технику с запасом противогололедных материалов", - отмечают в комитете.

Всего на проезжей части определены 119 точек дежурства техники на самых опасных местах на проезжей части - спусках, подъемах, путепроводах, мостах, а также 144 точки на тротуарах.

Всего на уборке улиц в Петербурге сегодня работают более 660 машин, при необходимости количество спецтехники учеличат.