Смольный "перевезет" Апраксин двор из центра Петербурга в середине 2018 года. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк.

По ее словам, в данный момент рассматриваются две возможные площадки для размещения торговых площадей Апраксина двора - на улице Салова, 52, а также на улице Руставели, на территории городского рынка.

Бабюк отметила, что предприниматели согласны выехать в спальные районы, добавив, что проект сам по себе очень сложный, на его реализацию требуется время.

Общая площадь зданий в Апраксином дворе составляет почти 172,5 тыс. кв. метров, из них нежилая - 170 тыс. кв. метров. Все корпуса, за исключением 9, 10, 13, 14, 25, 29, 31, 53, 62 и 63, являются памятниками культуры и архитектуры местного значения. В собственности Петербурга находятся чуть более 107 тыс. кв. метров помещений, остальные 65,4 тыс. кв. метров - в частной собственности.

Арендторов перевозят на окраины из-за масштабной реконструкции Апраксина двора. Сейчас находятся на реконструкции несколько зданий, ее ведет компания "Главстрой-СПб". Для реконструкции остальных зданий было создано акционерное общество "Апраксин двор". До конца 2017 года оно должно приступить к предпроектным работам, а непосредственно строительно-монтажные работы начнутся примерно через полтора-два года.

"Практически со всеми уже договорились, что подход к распределению затрат будет такой. Корпуса приводит в порядок АО "Апраксин двор", привлекая дополнительно мелких и средних соинвесторов, которые в результате получат собственность пропорционально денежным вкладам. Все инженерия, перекладка сетей улично-дорожная сеть, благоустройство будут лежать на городе. Это серьезные деньги. Часть средств от аренды помещений АО "Апраксин двор" будет направлять на эти цели. Не хотелось бы ошибиться, но на сети мы вынуждены будем потратить 3-4 млрд. Потому что сейчас никто толком не знает, что там внизу. Туда, наверное, больше полувека никто не заглядывал. Думаю, что первые результаты этой работы можно будет увидеть года через четыре, а всего, я думаю, придется потратить на проект лет семь", - цитирует "ПД" губернатора Георгия Полтавченко.

О том, какие компании готовы вложиться в реконструкцию Апраксина двора, а также какие работы уже ведутся, читайте в подробном материале портала "Санкт-Петербург.ру".