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Концессионное соглашение по "Зенит-арене" подпишут до 1 августа

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© Фото: Александр Гальперин / Лайф

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Изначально предполагалось, что документы по передаче стадиона "Зениту" подготовят к 31 марта.

Концессионное соглашение по "Зенит-арене" подпишут до 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя петербургского комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

"У нас стоит срок - до 1 августа. Получили основные условия от футбольного клуба "Зенит". К 15 марта - окончательная финансовая модель, а к 15 апреля ждем официальную частную инициативу", - рассказала Бабюк, добавив, что раньше подготовить соглашение невозможно.

При этом вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ранее рассказал, что стадион на Крестовском острове передадут "Зениту" до 31 марта. По плану документы должны были подготовить за три месяца, однако, по мнению Албина, это займет около девять месяцев.

В итоге, сегодня, 20 февраля, Смольный объявил, что соглашение с "Зенитом" будет подготовлено за восемь месяцев, к 1 августа. Смольный передаст стадион в аренду на 49 лет по ставке один рубль в год. Кроме того, "Зенит" профинансирует работы по подготовке к Чм-2018 стоимостью 500 млн рублей. 

Генподрядчик строительства, компания "Метрострой", уже официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены". Кроме торго, Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая. По подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, стоимость стадиона с с 2007 года возросла от 6,7 до 50 млрд рублей.

В конце января стало известно, что первые три официальных матча на «Зенит-арене» пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. «Зенит» сразится с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром». Даты уже согласованы с Министерством спорта РФ.

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