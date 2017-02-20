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Пиотровский: Исаакий - не просто храм, его назначение выходит за религиозные рамки

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© Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

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Директор Эрмитажа считает, что не стоит торопиться с передачей собора РПЦ.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что не стоит торопиться с передачей Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом он рассказал в большом интервью газете «Известия».

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По мнению Пиотровского, назначение Исаакиевского собора «выходит за религиозные рамки». «Исаакий - не просто храм. Он в одном ряду с Петропавловским собором, гробницей наших императоров, и Казанским собором, памятником войне 1812 года. Да, это храмы, но совершенно особого значения - это историко-культурные памятники, потому они и не были в управлении Синода», - отметил он.

«Исаакиевский собор был прекрасным примером компромисса в отношениях религии и музея. Нужно было и дальше существовать вместе, обсуждая границы этих отношений. И почему я обратился к патриарху? Я надеялся перевести ситуацию в русло переговоров и разговоров. Нельзя сейчас разрывать общество еще и по этому поводу. Решение по вопросу передачи собора не стоило принимать так быстро. Нужно сесть вместе, спокойно рассмотреть ситуацию, разобраться», - также добавил директор Эрмитажа.

Если Исаакий будет передан РПЦ, то встает «тысяча вопросов о сохранении музейных функций», обеспокоен Пиотровский. «Будут ли открыты Царские врата? Можно ли будет подниматься на колоннаду? Каким образом сделать, чтобы богослужения не нарушали торжественность памятника? А представляете, сколько сомнительных людей захотят быть отпетыми в этом соборе? Повторяю, Исаакий - не типичный православный храм, и его пространство должно показываться публике», - резюмировал он.

В начале января губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви. Предполагается, что церковь получит его на 49 лет. Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В Петербурге прошли уже несколько митингов как против, так и в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Ранее Пиотровский уже назвал передачу собора «провинциализацией Петербурга», а также рассказал, что будет вести об этом «закрытый диалог» с патриархом Кириллом.

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