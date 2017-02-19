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Крестный ход за передачу Исаакия РПЦ собрал 8 тыс. человек (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @28_angie

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В шествии приняли верующие, молодежные общины митрополии, учащиеся духовной академии и других вузов, казаки и байкеры из «Ночных волков».

Крестный ход за передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви собрал 8 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальные данные ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Instagram / @olegsemenov
 

Акция прошла второе воскресенье подряд, в прошлый раз, 12 февраля, крестный ход собрал около 6 тыс. человек. Это два воскресенья перед началом Великого поста, кроме того, сегодняшний ход приурочен ко Дню православной молодежи.

В шествии приняли участие молодежные общины приходов Санкт-Петербургской митрополии, учащиеся духовной академии и других вузов города, казаки, прихожане местных храмов, а также байкеры из «Ночных волков», пишет «Росбалт».

Среди символики в толпе виднелись лишь несколько имперских флагов и большое число икон. По данным издания, перед акцией в соборе прошла праздничная божественная литургия, которую возглавил архиепископ Петергофский Амвросий.

«Хочу обратиться со словами любви ко всем - и с одной, и с другой стороны. Главное, чтобы спор не перерастал в противостояние. Храм - это не арена для битв», - цитирует архиепископа «Росбалт».
Фото: Instagram / @olegsemenov и @artem_4fun
 

В богослужении приняли участие молодые люди из более чем 20 стран. Молитвы были прочитаны на сирийском, греческом, английском, хинди, арабском и церковнославянском языках.

Несмотря на данные МВД, сотрудники музея «Исаакиевский собор» оценили количество участников крестного хода в 3-4 тыс. человек, сообщает «Фонтанка.ру». По их данным, храм вмещает около 6 тыс. человек, но люди стояли неплотно.

В РПЦ, напротив, утверждают, что крестный ход собрал больше людей, чем указали в МВД, а именно - 10 тыс. человек, как ранее и говорилось в официальной заявке на акцию, поданную в Смольный.

На Исаакиевской площади было ограничено движение транспорта, за порядком во время крестного хода следили стражи порядка. По данным REGNUM, митинг противников передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ запланирован на 19 марта.

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