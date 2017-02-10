Соавтор «Матильды» рассказал о коррупции во время съемок фильма

Соавтор «Матильды» Владислав Москалев в интервью The Insider рассказал о коррупции во время съемок фильма. По его словам, картина была снята на деньги, выведенные из подконтрольного Газпромбанку офшора, в обмен на взятку управляющему делами президента.

Москалев заявил, что о финансировании фильма он и глава Фонда в поддержку культуры и искусства Владимир Винокур договаривались с Владимиром Кожиным, который на тот момент занимал должность управляющего делами президента.

«Кожин на моих глазах набрал какой-то номер по телефону и дал команду «десять». После этого Газпромбанк загнал деньги на Кипр, и офшор Tradescan Consultants Ltd (дочка Газпромбанка), в свою очередь перевел 10 млн долларов на кино», – рассказал Москалев.

Еще 10 млн долларов, по его словам, на счет фонда Винокура перевел лично президент Газпромбанка Андрей Акимов. «Это такой ликвидный общак Кремля. Это невозвратные деньги. По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны – но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», – сказал соавтор фильма.

При этом режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель опроверг утверждения о коррупционном характере схемы финансирования съемок картины. «Я на бред не отвечаю. Есть какой-то сумасшедший, я его не знаю вообще. То, что написано, - это полный бред», - цитирует RNS Учителя.

По словам режиссера, схема финансирования фильма «Матильда» была абсолютно прозрачна. «Мы можем каждому ее предоставить. Для съемок фильма привлекалось финансирование Фонда кино, Газпромбанка, все зафиксировано в документах. Какой-то самодеятельности, а уж тем более коррупционной схемы, я лично о таком не знаю», - пояснил он.

Премьера исторического фильма «Матильда», в котором рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должна состояться в октябре 2017 года. Продюсеры картины - сам Алексей Учитель, а также Александр Достман и Владимир Винокур.