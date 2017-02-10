Запесоцкий: Ректорам подсунули письмо за передачу Исаакия РПЦ

Руководитель университета профсоюзов Александр Запесоцкий рассказал на своей странице в Facebook, что ректорам петербургских ВУЗов подсунули письмо за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

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"Совет ректоров был не при чем. Василий Николаевич Кичеджи, крупнейший художник и скульптор современности, руководящий соответствующим вузом, внезапно озадачил в городской думе группу ректоров, не понимающих до конца, на что пришли. И куда попали. А попали крепко", - пишет Запесоцкий.

По его мнению, ректоров позвали на Законодательное собрание по случаю Дня науки, однако в ходе приема "потерявшим бдительность руководителям ВУЗов ловкие люди подсунули письмецо", и лишь некоторые из ректоров его подписали.

Утром 8 февраля появилась новость о том, что ректоры петербургских ВУЗов призвали губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ к Пасхе, которая в 2017 году будет отмечаться 16 апреля.

Однако позднее стало известно, что двое ректоров не знали о своей просьбе отдать Исаакий РПЦ. Ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький заявил, что не подписывал этот документ. Такой же ответ дал и его коллега ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев.