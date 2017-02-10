В Петербурге 10 февраля днем ожидается небольшой снег и сильный ветер. Температура воздуха от четырех до шести градусов холода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер северо-западный до 7 м/с. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца будет в 08:51, закат - в 17:36. После заката будет облачно, однако осадков не обещают, ветер стихнет до 2 м/с. Ранее синоптики сообщили, что тепло вернется в Петербург ближе к выходным, 11 и 12 февраля.