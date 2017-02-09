Пулково признали лучшим среди крупнейших аэропортом России - с пассажиропотоком более 10 млн человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Петербург».

В течение несколько месяцев путешественники оставляли свои голоса за лучшие, по их мнению, аэропорты. В итоге Пулково стал победителем третьей национальной премии «Воздушные Ворота России».

Награждение победителей состоялось 8 февраля 2017 года в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Награда учреждена оргкомитетом выставки, Федеральным агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU.

В экспертный совет премии входят представители крупнейших авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие журналисты, освещающие авиационную индустрию.

Оценка осуществлялась по таким критериям, как качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, операционные показатели, транспортная безопасность, неавиационная деятельность аэропортов и другие.

В 2016 году Международный совет аэропортов также признал Пулково лучшим аэропортом в Европе по качеству обслуживания пассажиров в сегменте от 5 млн до 15 млн пассажиров в год.