  • 9 Февраль 2017
USD 10.02.2017 59.0235 -0.4894
USD ММВБ 23:17 58.90070  
EUR 10.02.2017 63.0253 -0.4214
EUR ММВБ 23:17 62.7420  
Нефть($) 09.02.2017 55.69 +0.92
Нефть(p) 09.02.2017 3287.02 +27.50

Картина дня: Турция, Исаакий и ограничения в метро «Парк Победы»

Автор:


© Фото: digitaltrends.com

Темы дня

Каким образом российская авиация обстреляла турецких военных, какой экспонат вернулся в Исаакиевский собор после реставрации, когда ограничат вход на станцию петербургской подземки.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали трое погибших турецких военнослужащих, которых обстреляла российская авиация. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб в Сирии. Генштаб Турции распространил официальную информацию, что российские ВВС нанесли ракетный удар по турецким военным.

Самолеты РФ во время авиаударов по объектам группировки «Исламского государство» (ИГ, запрещена в России) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата».

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия. Москва и Анкара проведут совместное расследование происшествия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, Путин также сообщил участникам совещания у президента РФ, что «сегодня, 9 февраля, рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал Исаакиевский собор. Причем обсуждали не скандал с передачей Исаакия РПЦ, а другую новость - после успешной реставрации в экспозицию музея вернулась картина живописца Тимофея Неффа «Святой апостол Петр», полотно было написано в 1847 году.

Восстановлением изображения апостола Павла занимались художники-реставраторы Владимир Страхов, Александр Дворников и другие мастера. Работы над приданием полотну новой жизни начались в марте 2016 года. Реставрация живописного полотна, как и все реставрационные работы в музее, проведена за счет средств Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Третьей популярной темой стало ограничение входа на станцию «Парк Победы». Режим работы станции меняется из-за ремонта эскалатора. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (13:30), «Невские новости» (14:05) и канал Piter tv (14:10).

Вход в наземный вестибюль станции будет ограничен по рабочим дням с 08:15 до 08:45. Ограничения вводятся 13 февраля и будут действовать по 13 апреля. До 27 февраля в связи с модернизацией эскалаторов также ограничен вход на станцию метро «Ломоносовская».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и GAZETA.SPb.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

    «Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm