Картина дня: Турция, Исаакий и ограничения в метро «Парк Победы»

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали трое погибших турецких военнослужащих, которых обстреляла российская авиация. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб в Сирии. Генштаб Турции распространил официальную информацию, что российские ВВС нанесли ракетный удар по турецким военным.

Самолеты РФ во время авиаударов по объектам группировки «Исламского государство» (ИГ, запрещена в России) случайно поразили здание, где находились турецкие военнослужащие, участвовавшие в операции «Щит Евфрата».

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в результате происшествия. Москва и Анкара проведут совместное расследование происшествия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Пескова, Путин также сообщил участникам совещания у президента РФ, что «сегодня, 9 февраля, рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стал Исаакиевский собор. Причем обсуждали не скандал с передачей Исаакия РПЦ, а другую новость - после успешной реставрации в экспозицию музея вернулась картина живописца Тимофея Неффа «Святой апостол Петр», полотно было написано в 1847 году.

Восстановлением изображения апостола Павла занимались художники-реставраторы Владимир Страхов, Александр Дворников и другие мастера. Работы над приданием полотну новой жизни начались в марте 2016 года. Реставрация живописного полотна, как и все реставрационные работы в музее, проведена за счет средств Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Третьей популярной темой стало ограничение входа на станцию «Парк Победы». Режим работы станции меняется из-за ремонта эскалатора. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (13:30), «Невские новости» (14:05) и канал Piter tv (14:10).

Вход в наземный вестибюль станции будет ограничен по рабочим дням с 08:15 до 08:45. Ограничения вводятся 13 февраля и будут действовать по 13 апреля. До 27 февраля в связи с модернизацией эскалаторов также ограничен вход на станцию метро «Ломоносовская».

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и GAZETA.SPb.