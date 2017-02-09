Чиновники округа Черная речка закупают бесплатные билеты в храмы и церкви. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на расследование «Трансперенси-Интернешнл – Россия».

Около полумиллиона рублей чиновники из округа Черная речка потратили на билеты в Никольский собор, Хоральную синагогу и дацан. Вход туда бесплатный, однако это не помешало сторонней компании продать билеты по 600 рублей за каждый.

По данным Центра «ТИ-Р», муниципалы оформляют контракты на свои праздничные мероприятия как продажу билетов. Главными поставщиками у «Черной речки» являются танцевальная студия «Монте-Карло» и ООО «Про Сервис».

Речь идет в том числе о билетах «в прошлое» - в декабре 2016 года «Черная речка» за 1,6 млн рублей приобрела билеты на спортивно-танцевальный марафон, который студия «Монте-Карло» проводила в январе – мае того же года.

Билет в музей «Домик няни А. С. Пушкина» в контракте оценили в 1150 рублей при цене музея с экскурсионным обслуживанием в 150 рублей. Прогулки по Павловскому парку жителям города обходятся в 100 рублей, а чиновников пускают за 600 рублей.

Спортивно-оздоровительные мероприятия также проходят без скидок. Муниципалы купили больше тысячи билетов в бассейн за 400 рублей каждый, тогда как в самом бассейне СДЮСШОР Приморского района на проспекте Королева абонементы продают по цене от 270 до 340 рублей за занятие.

По предположению центра, пренебрежение стандартными процедурами госзакупок в МО «Черная речка» может быть связано с местоположением и родственными связями: муниципалитет расположен на территории спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, а заместителем главы «Черной речки» является брат Макарова. В антикоррупционном центре подозревают, что речь идет о мошенничестве, они уже подали соответствующее заявление в прокуратуру.