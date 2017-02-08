Школьник починил старинные часы и стал смотрителем Выборгского замка

Ученик 11 класса Иван Першин починил старинные часы и стал смотрителем Выборгского замка. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Петербург".

Школьник решил не ждать, пока власти починят старинные часы на городской башне, а пробрался внутрь и отремонтировал механизм сам.

Подросток, скорее всего, обладает настоящим талантом часовщика, потому что средневековые часы начали действительно тикать.

Пока что стрелки спешат на пару минут, но юный часовщик обещает исправить недоработки. По данным издания, в ближайшее время ему покажет мастер-класс настоящий профессионал из Петербурга.

После такого смелого поступка Иван получил не выговор, а должность, теперь он официальный смотритель Выборгского замка. Забота о родном городе и безвозмездная помощь тронули музейщиков. Теперь туристы смогут полюбоваться на красивый и оживший часовой механизм 19 века.