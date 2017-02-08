  • 9 Февраль 2017
USD 09.02.2017 59.5129 +0.3196
USD ММВБ 00:17 59.18400  
EUR 09.02.2017 63.4467 +0.2105
EUR ММВБ 00:17 63.2850  
Нефть($) 08.02.2017 55.18 +0.05
Нефть(p) 08.02.2017 3283.92 +20.59

Школьник починил старинные часы и стал смотрителем Выборгского замка

Автор:


© Фото: kezling.ru

Темы дня

Пока что стрелки спешат на пару минут, но юный часовщик обещает исправить недоработки.

Ученик 11 класса Иван Першин починил старинные часы и стал смотрителем Выборгского замка. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Петербург".

Школьник решил не ждать, пока власти починят старинные часы на городской башне, а пробрался внутрь и отремонтировал механизм сам.

Подросток, скорее всего, обладает настоящим талантом часовщика, потому что средневековые часы начали действительно тикать.

Пока что стрелки спешат на пару минут, но юный часовщик обещает исправить недоработки. По данным издания, в ближайшее время ему покажет мастер-класс настоящий профессионал из Петербурга.

После такого смелого поступка Иван получил не выговор, а должность, теперь он официальный смотритель Выборгского замка. Забота о родном городе и безвозмездная помощь тронули музейщиков. Теперь туристы смогут полюбоваться на красивый и оживший часовой механизм 19 века.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    180 лет со дня смерти Пушкина: где в Петербурге можно почтить память поэта

    «Санкт-Петербург.ру» составил афишу мероприятий – спектаклей, концертов и экскурсий – где можно больше узнать об Александре Сергеевиче и его литературных героях.

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm