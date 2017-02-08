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В музее истории денег Петербурга появились «футбольные» монеты к ЧМ-2018

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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В рамках программы «Футбол 2018» запланирован выход 20 видов памятных и инвестиционных монет.

В музее истории денег Петербурга появились «футбольные» монеты к Чемпионату мира по футболу 2018 года и Кубку конфедераций 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Гознака».

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В рамках специальной программы выпуска монет «Футбол 2018» запланирован выход 20 видов памятных и инвестиционных монет. Первый выпуск десяти уже состоялся в конце декабря 2016 года:

- четыре серебряные памятные монеты номиналом три рубля, посвященные городам, в которых пройдет ЧМ-2018, – Екатеринбургу, Казани, Калининграду и Саранску;

- две памятные монеты с изображением Кубка Конфедераций: трехрублевую серебряную и 50-рублевую золотую;

- две монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с изображением официальной эмблемы ЧМ-2018 – в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении;

- две инвестиционные монеты с изображением кубка ЧМ-2018: трехрублевую серебряную и 50-рублевую золотую.

Все эти монеты теперь можно увидеть в экспозиции «История денег», она работает на территории Петропавловской крепости, в Аннинском кавальере Головкина бастиона. Для демонстрации «футбольных» монет отведена специальная витрина на втором этаже музея. При дальнейшем выпуске новых монет футбольную» витрину экспозиции будут обновлять.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России - Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. В преддверии чемпионата мира в России проведут Кубок конфедераций, он запланирован на лето 2017 года - с 17 июня по 2 июля.

Официальный сайт

Где: Петропавловская крепость

Когда: ежедневно, кроме четверга, с 10:00 до 19:30

Стоимость: 100-250 рублей

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