Петербург присоединится к зимней акции «На работу на велосипеде»

Петербург в третий раз присоединится к зимней акции «На работу на велосипеде», она пройдет 10 февраля одновременно во всех странах с суровым климатом. Во многих городах Канады, Северной и Восточной Европы люди изменят своим сложившимся транспортным привычкам.

Вместо автобуса, метро или личного авто многие в этот день поедут на работу на велосипедах независимо от погоды. Каждый присоединившийся к акции поддержит идею пользы здорового образа жизни и позаботится об экологии родного города.

В день акции более 50 ресторанов, кафе и магазинов Северной столицы предоставят велосипедистам скидки и согревающие угощения, карта бонусов по этой ссылке. Для того, чтобы стать участником глобального флешмоба, нужно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

В 2016 году Петербург занял четвертое место по количеству участников в зимней акции, сейчас, согласна графику регистрации, город на Неве занимает шестую строчку, уступая городам из Хорватии, Сербии, Швеции, Дании и Финляндии.

Официальная группа «ВКонтакте»

Где: центр Петербурга

Когда: 10 февраля с нуля до 23 часов

Стоимость: бесплатно