Картина дня: Навальный, Исаакиевский собор и митинги

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал очередной приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Закс.ру» (13:25), журнал «Шум» (13:25) и «Агентство бизнес новостей» (13:25).

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин приговорил политика к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Второй фигурант дела Петр Офицеров получил четыре года условно, испытательный срок для обоих - полтора года. Также они должны уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей с каждого, но суд зачел сумму, которую они выплатили по первому «делу «Кировлеса». Подписку о невыезде из Кирова суд отменил.

Обвинительный приговор не позволит Алексею Навальному участвовать в президентских выборах в 2018 году. Такое право у него появилось после отмены первого приговора по делу «Кировлеса» «Я имею право участвовать в выборах, и я буду это делать. Этот приговор будет отменен», - заявил оппозиционер.

Второй по значимости темой дня стали митинги. Законодательное собрание Петербурга обязало депутатов согласовывать встречи с избирателями, встречи официально приравняли к митингам. Инициатива появилась после митинга на Марсовом поле 28 января против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Он прошел в форме встречи с депутатами.

Авторы документа из «Единой России» сообщили, что оппозиционные депутаты грубо нарушили закон. По словам главы фракции «ЕР» Александра Тетердинко, принятием законопроекта парламентарии закроют лазейку в законодательстве.

«У вас слово «майдан» вызывает неконтролируемую истерику, но подумайте, в какой костер вы подбрасываете дрова, запрещая встречи с избирателями», - заявил депутат Борис Вишневский, имея ввиду слова Тетердинко, что под видом встречи с избирателями депутаты могут устроить майдан.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стали страсти вокруг Исаакиевского собора. Утром появилась новость о том, что ректоры петербургских вузов призвали губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви к Пасхе, которая в 2017 году будет отмечаться 16 апреля.

Однако позднее стало известно, что двое ректоров петербургских ВУЗов не знали о своей просьбе отдать Исаакий РПЦ. Ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький заявил, что не подписывал этот документ. Такой же ответ дал и его коллега ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев.

Тем временем, в Петербурге проведут два крестных хода за передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви, инициативу депутат Госдумы Виталия Милонова не просто согласовали, а умножили на два. Около Исаакия также пройдет и другая акция - против передачи собора РПЦ. Сразу после встречи планируют провести акцию «Синее кольцо»: участники встанут живым кольцом вокруг Исаакиевского собора.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и GAZETA.SPb.