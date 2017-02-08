Международный совет музеев выступил против передачи Исаакия РПЦ

Президиум Российского комитета международного совета музеев (ИКОМ России) выступил против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Заявление опубликовано на официальном сайте Союза Музеев России.

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Эксперты предлагают найти компромисс по взаимодействию музея и церкви. «Исаакиевский собор - часть национального достояния, и решение о его судьбе не может быть принято без учета мнения граждан и, в первую очередь, профессиональных объединений и специалистов, которые служат государству и обществу на благо культуры», - говорится в сообщении.

Музейщики подтверждают, что губернатор Петербурга верно опирается на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». При этом они отмечают, что отсутствие профессиональной и общественной экспертизы приводит к недооценке факторов, имеющих принципиально важное значение.

«Следует помнить о том, что система законодательства РФ устанавливает серьезные требования в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия. На протяжении многих десятилетий музейные работники Исаакиевского собора бережно сохраняли не только само здание, но и тысячи предметов, включенных в состав Музейного фонда РФ и являющихся неотъемлемыми составляющими интерьера собора и его истории», - считают в Международном совете.

«Собор представляет собой пример музея, добившегося не только самоокупаемости, но и приносящего значительные налоговые поступления в казну города. Музей за собственные средства осуществляет как текущее функционирование собора, так и все ремонтные и реставрационные работы», - напоминают в совете.

Музейщики обеспокоены тем, что РПЦ не сможет содержать собор, согласно необходимым стандартам. «Как будет осуществляться контроль за состоянием памятника? Будет ли проводиться качественная оценка антропогенной нагрузки? Какие специалисты будут привлечены для проведения консервационных и реставрационных работ?» - задаются этими и многими другими вопросами в ИКОМ.