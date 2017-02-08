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В России изменили стандарты изучения русского языка для младших классов

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© Фото: sav-in.livejournal.com

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Новая глава Минобрнауки сочла принятые стандарты слишком неконкретными и поручила их детализировать.

В России изменили стандарты изучения русского языка для младших классов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министерство образования и науки РФ.

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В программе обучения русскому языку будет значительно сокращен раздел «Фонетика». Освободившиеся учебные часы планируется потратить «на развитие у учеников навыков устной и письменной речи».

Такие изменения связаны с требованиями к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). В них не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках.

ФГОС для младших и пятых-шестых классов были утверждены при прежнем руководстве Минобрнауки, но нынешняя глава ведомства Ольга Васильева сочла принятые стандарты слишком неконкретными и поручила их детализировать.

В министерстве пояснили, что задачей конкретизации стандартов является четкое понимание того, какими знаниями и умениями по конкретному предмету должен обладать ребенок в конце каждого класса. «По итогам этой работы будут подготовлены проекты приказов по внесению изменений в ФГОС общего образования», - цитирует издание Минобрнауки.

Конкретные требования к знаниям и умениям по каждому школьному предмету разрабатываются специалистами с осени 2016 года, и в некоторых вопросах эксперты уже достигли взаимопонимания - таким вопросом и является фонетический анализ слов. При этом эксперты рабочей группы до сих пор не согласовали ряд вопросов - например, о том, должен ли ребенок на выходе из начальной школы уметь делить слова на слоги или просто определять их количество.

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