В Петербурге проведут два крестных хода за передачу Исаакия РПЦ

В Петербурге проведут два крестных хода за передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом на своей странице в Twitter сообщил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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"Крестный ход будет! По благословению митрополита Варсонофия 12 и 19 февраля после Литургии будут совершаться крестные ходы вокруг Исаакия. Крестные ходы пройдут по завершении Божественной литургии. Приходите, пост и молитва знаете кого побеждает!" - написал Милонов.

В конце января Милонов предложил провести крестный ход в поддержку передачи Исаакия церкви 11 февраля с 11:30 до 13:00 от Казанского собора до Исаакиевского. В нем должны были принять участие, согласно заявке, 10 тыс. человек.

Позднее петербургская епархия выступила против крестного хода. "СПб епархия выступила против крестного хода в защиту нашего Исаакия. Думал, это было бы лучше, чем митинг в 15 человек. Смиряемся", - тогда прокомментировал Милонов.

Около Исаакия 12 февраля также пройдет и другая акция - против передачи собора РПЦ. В этот день около Исаакиевского пройдет уже третья по счету встреча с депутатами петербургского Законодательного собрания, которые выступают в защиту музея.

Встреча назначена на 13 часов, а сразу после нее планируют провести акцию «Синее кольцо»: участники встанут живым кольцом вокруг Исаакиевского собора.