Навального приговорили к пяти годам условно по делу «Кировлеса»

Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин приговорил политика Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Об этом сообщает РБК. Ранее сообщалось лишь то, что его признали виновным.

Второй фигурант дела Петр Офицеров получил четыре года условно, испытательный срок для обоих - полтора года. Также они должны уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей с каждого, но суд зачел сумму, которую они выплатили по первому «делу «Кировлеса». Подписку о невыезде из Кирова суд отменил.

На сегодняшнее заседание Навальный пришел с вещами, которые могли ему понадобиться в изоляторе в случае лишения свободы. «Я не знаю, какой приговор будет, но точно знаю, что он гарантированно не облегчит политической деятельности: ни конкретно моей, ни остальных независимых политиков и активистов. Еще один акт запугивания сработает не на всех, но на кого-то сработает, для того все и делается», - заявил политик перед началом заседания.

«То, что мы видели, - телеграмма из Кремля о том, что нас не хотят допускать к выборам. Так они ведут предвыборную борьбу», - сказал Навальный после оглашения. Адвокат Навального Вадим Кобзев отметил, что испытательный срок для Навального будет отсчитываться заново. Четыре года испытательного срока, которые прошли с первого приговора, засчитаны не будут.

Обвинительный приговор не позволит Алексею Навальному участвовать в президентских выборах в 2018 году. Такое право у него появилось после отмены первого приговора по делу «Кировлеса» «Я имею право участвовать в выборах, и я буду это делать. Этот приговор будет отменен», - цитирует «Интерфакс» оппозиционера.

Дело о хищении 16 млн рублей с предприятия «Кировлес» поступило на пересмотр в Кировский суд в конце ноября 2016 года, после того, как Президиум Верховного суда РФ отменил приговор в отношении Навального и Офицерова по обвинению в хищении средств компании «Кировлес».

Ранее, в 2013 году, Навального и Офицерова признали виновными в том, что они принудили руководство «Кировлеса» продать им товар по заниженной цене, чтобы потом получить прибыль при перепродаже. На сегодняшнем, повторном, процессе обвинение никак не изменило свою стратегию, приведя аналогичные доказательства вины подсудимых.