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ФСБ и СК вновь пришли с обысками к фигуранту дела «Метростроя»

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Дмитрий Ильченко подозревается в хищении денег при строительстве новых станций петербургской подземки.

Сотрудники Следственного комитета и Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти вновь пришли с обысками к фигуранту дела «Метростроя». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Дмитрий Ильченко подозревается в хищении денег при строительстве новых станций петербургской подземки. Сегодня, 7 февраля, оперативники обыскали квартиру Ильченко на Петроградской стороне.

Бизнесмен уже месяц находится под домашним арестом, а ранее в течение четырех месяцев пребывал в СИЗО. Экс-сотрудник «Ленэнерго» и бывший совладелец компании «Петрострой» привлечен к расследованию по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере).

По данным «Фонтанки.ру», Ильченко также проходит по новому, уже второму уголовному делу, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц. На этот раз материалы касаются хищения, как минимум, 20 млн рублей на одном из строительных объектов «Метростроя» на Васильевском острове.

Источник издания в СК утверждает, что оперативники, кроме всего прочего, заинтересовались стоимостью бетона, указанной в сметах «Метростроя». Как говорят силовики, она значительно выше, чем средняя по городу, притом, что «Метрострой» закупает бетон на собственном предприятии.

На момент 12 часов 7 февраля Дмитрий Ильченко находится в кабинете следователя Следственного комитета на Мойке, 86, где его и допрашивают. Официальное обвинение Дмитрию Ильченко до сих пор не предъявлено.

За 2016 год ФСБ несколько арз проверяло компанию «Метрострой». В середине марта ФСБ уже приходила в Дирекцию транспортного строительства и параллельно проверяли офисы «Метростроя». В мае сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти из отдела по экономической безопасности вновь пришли в стены Дирекции. В офисе, расположенном в Нейшлотском переулке, безопасники изъяли документацию, связанную с проверкой строительства «Метростроя». Это не мешает «Метрострою» получать новые контракты, например, на достройку «Зенит-арены».

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