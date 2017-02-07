В ночь на 8 февраля будет разведен мост Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Мост разведут для технического обслуживания разводных механизмов с 02:20 до 05:10.

По данным СПб ГБУ «Мостотрест», сегодня ночью также будет закрыт для движения транспорта Тучков мост - с нуля часов до шести утра.

Информацию о разводке мостов в межнавигационный период можно посмотреть на сайте СПб ГБУ «Мостотрест».

Сезон развода мостов закончился в Петербурге 30 ноября.