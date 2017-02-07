Президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

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"Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил", - цитирует ТАСС Шойгу.

По его словам, с девяти утра органы военного управления, соединения и воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

"При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями, подразделениями провести тактические учения и контрольные занятия", - добавил Шойгу.

Он также приказал обеспечить строгое соблюдение требований безопасности в ходе проверки, а также сохранность оружия и боеприпасов. Министр поручил исключить нанесение ущерба государственной собственности, а также не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

"В целях выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Генеральному штабу, сформировать контрольные группы и организовать их работу в главном командовании, объединениях, соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил", - уточнил министр.

Он также поручил своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки. Задачи были озвучены Шойгу на оперативном совещании.