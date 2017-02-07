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Белый дом обнародовал список «замалчиваемых СМИ» терактов

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© Фото: РИА «Новости»

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В него вошли 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года.

Белый дом обнародовал список «замалчиваемых СМИ» терактов. В список попали как малоизвестные события, так и нападения, которые вошли в число главных мировых новостей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник, 6 февраля, президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты. «Доходит до того, что об этом не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать», - сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.

При этом Трамп не привел никаких подтверждений своих слов. После этого официальный представитель Белого дома Шон Спайсер отметил, что администрация США представит необходимый список терактов, и сдержал свое обещание.

Аналитики Белого дома включили в перечень 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди них есть случаи, не получившие широкой огласки, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.

Также упоминаются теракты, которые активно освещались в прессе, например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году. Некоторые события из списка входили в число наиболее широко освещавшихся мировых новостей.

Среди них, например, теракт в Тунисе в июне 2015 года, когда погибли 38 и были ранены 39 туристов, а также попытка теракта в поезде во Франции в 2015 году, когда случайно оказавшиеся рядом американские туристы-военнослужащие обезоружили террориста.

Кроме того, Белый дом включил в список замалчиваемых терактов взрыв на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, когда погибли 224 человека, теракты в Париже в конце 2015 года, когда погибло не менее 129 человек. Также в перечень попали теракты в Стамбуле в июне 2016 года, когда погибли 45 человек, и теракт в Ницце в июле 2016 года, который унес жизни 84 человек.

Фото: Twitter / @Kevinliptakcnn

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