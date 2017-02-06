ЛДПР просит отменить статью о многократных нарушениях на митингах. Депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект, отменяющих уголовное наказание за неоднократные нарушения порядка организации или проведения митинга (статья 212.1 УК РФ). Об этом сообщает REGNUM.

Авторы закона о введении этой статьи заявили, что преследовали лишь одну цель: «установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий».

Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание, указал один из авторов инициативы Ярослав Нилов. «В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности», - цитирует REGNUM ЛДПР.

Ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей с административной преюдицией в уголовное законодательство в полной мере проявились при рассмотрении судами нескольких уголовных дел, добавили во фракции.

«Общественный резонанс назначения уголовного наказания Ильдару Дадину во многом связан с несправедливостью наказания - несоразмерностью тяжести наказания и общественной опасности проступка», - резюмировали авторы инициативы. По статье 212.1 УК РФ наказывают до пяти лет лишения свободы.