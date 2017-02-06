КГИОП‍ рассмотрит проект реверсивного движения на Большеохтинском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Сразу после одобрения КГИОП‍ Смольный начнет работы по созданию попеременного пропуска и выделенной реверсивной полосы. Все остальные инстанции проект уже прошел, он везде получил одобрение.

Впервые о создании риверса заговорили в марте 2015 года - по инициативе прокуратуры Красногвардейского района 19 марта был проведен эксперимент по введению реверсивного движения по мосту на один день.

Результаты эксперимента были признаны эффективными, а введение реверсивного движения – целесообразным, так как удалось повысить среднюю скорость движения автотранспорта в обе стороны в часы пик.

Далее, в 2016 году в Смольном прошла Комиссия по безопасности дорожного движения, члены которой, ознакомившись с результатами проведенного эксперимента, поддержали инициативу.

В этом же году был создан специальный проект доля введения реверсивного движения на Большеохтинском мосту. Позднее он был одобрен государственной историко-культурной экспертизой.

В ходе экспертизы были внесены корректировки в документы для приспособления объекта культурного наследия для современного использования. Заказчиком работ выступила Дирекция по организации дорожного движения Петербурга.

На время эксперимента в марте 2015 года 03:00 до 11:00 движение транспорта из Красногвардейского в Центральный район было направлено по трем полосам, в обратную сторону - по одной. С 11:00 до 16:30 движение осуществлялось по двум полосам в центр и по двум - из центра. С 16:30 до 21:00 транспорт мог ехать в Красногвардейский район по трем полосам, в центр - по одной.

Для организации реверсивного движения также был изменен режим работы светофоров на Красногвардейской площади и у Комаровского моста.