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В Петербурге 26 февраля пройдет марш памяти Бориса Немцова

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© Фото: Наталья Колесникова / AFP

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Организаторы планируют пройти от станции метро "Горьковская" до Марсова поля.

В Петербурге 26 февраля пройдет марш памяти Бориса Немцова. Об этом сообщили в отделении Партии народной свободы (ПАРНАС).

Организаторами марша стали движение Солидарность, коалиция Демократический Петербург, партия ПАРНАС, движение Открытая Россия, движение Весна, партия Демократический Выбор и депутаты ЗакСа.

Уведомление о марше подадут в Смольный, согласно закону, за десять дней до его проведения. Более того, сегодня, 6 февраля, до его подачи, на имя губернатора Георгия Полтавченко направят письмо с просьбой не препятствовать проведению памятного марша.

"Согласование митингов и шествий давно стало исключительно политической, а не формальной процедурой, поэтому мы заранее просим губернатора принять положительное политическое решение", - пишут в ПАРНАСе.

Организаторы планируют предложить маршрут от станции метро "Горьковская" до Марсова поля. Более того, на следующий день, 27 февраля, также пройдет вечер памяти Бориса Немцова.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства.

Судебный процесс по делу Немцова еще не окончен, заказчики убийства не установлены. При этом Следственный комитет РФ неоднократно заявил, что закроет дело до конца 2015 года.

Убитого политика наградили посмертно Премией свободы. Американская награда вручается за вклад в развитие свободы и демократии. Также Немцов был посмертно удостоен международной премии Жана Рея.

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