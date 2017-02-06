Роспотребнадзор хочет запретить любые скидки на алкоголь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», - заявила она, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

На прошлой неделе телеканал RT сообщил, что депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев готовит проект поправок, запрещающий скидки на алкоголь в розничной торговле.

«Когда покупатель видит в магазинах продукцию со значительными скидками, это стимулирует его на покупку. И одно дело, когда это скидка на йогурт, а не на алкоголь», - заявил он. По данным телеканала, с Сысоевым также согласились в Общественной палате.

При этом Минэкономразвития предлагает снизить минимальную цену на алкоголь, так как это поможет в борьбе с производством и потреблением контрафактных спиртных напитков.

По данным Роспотребнадзора на конец января, россияне стали пить на треть меньшепо сравнению с 2009 годом: в настоящее время среднедушевое потребление алкоголя в России составляет более десять литров на человека в год. Тем не менее, нынешний уровень потребления алкоголя превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - восемь литров в год.

Также в конце января Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25%. Запрет был введен еще в декабре 2016 года после массового отравления «Боярышником» в Иркутске.

Сегодня, 6 февраля, «Известия» пишут, что Росалкогольрегулирование нашло способ избавить россиян от отравлений метанолом. В весь производимый в РФ метиловый спирт предлагают добавлять денатурат, который будет вызывать у человека рвотный рефлекс. Соответствующее предложение отправлено Минфину.