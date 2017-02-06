На митинг «Антиклерикализм» в Петербурге вышли более 100 человек. Он прошел в воскресенье днем, 5 февраля, на площади Чернышевского. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Фото: Фото: vk.com/marx_was_right

Акция была приурочена 99-летию принятия советским правительством Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Декрет вступил в силу 23 января (5 февраля) 1918 года.

Организаторами ежегодного митинга стали РОТ-Фронт, Марксистская тенденция и Объединенная коммунистическая партия. Он был официально согласован со Смольным.

По словам организаторов, площадь Чернышевского оказалась единственным местом, которое им удалось согласовать, власти отказали по десятку других городских локаций, в том числе Марсову полю, площади Ленина и Пионерской площади.

Тему митинга задала актуальная общественно-политическая повестка – передача Исаакиевского собора и других музеев РПЦ. Он проходил практически одновременно с церемонией передачи ключей от Сампсониевского собора церкви.

Фото: vk.com/marx_was_right