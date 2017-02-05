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Сампсониевский собор официально перешел в ведение РПЦ

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© Фото: vilgun.livejournal.com

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Процедура передачи длилась почти полтора года, а сейчас прошла церемония передачи ключей от собора.

Сампсониевский собор с сегодняшнего дня, 5 февраля, официально перешел в ведение Русской православной церкви. Процедура передачи длилась почти полтора года, к августу 2016-го был утвержден соответствующий документ, а сейчас прошла церемония передачи ключей от собора.

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Изначально собор входил в музейный комплекс «Исаакиевский собор», которым руководит Николай Буров. Комлекс был сформирован для четырех соборов: Сампсониевского, Смольного, Исаакиевскорго и Спаса-на-Крови, два первых уже переданы РПЦ, третий готовится к передаче, а четвертый пока лишь «просят» передать.

Сегодняшняя церемония началась с богослужения, затем Буров передал ключи от собора архимандриту Серафиму (Шкредю). Ключи не символичные, а настоящие - ими в том числе можно открыть центральную дверь и алтарь.

«Это было наше искреннее желание. Взамен мы получили помещение на Большой Морской улице, 40, где мы можем продолжать нашу музейную работу, потому что музей Полтавской виктории никуда не исчезнет, он есть», - цитирует Бурова РИА «Новости».

При этом, по данным ТАСС, Музей Северной войны появится в Петербурге не раньше, чем через три года. «Там будет экспозиция и Смольного собора, и Сампсониевского, и посмотрим еще, каких соборов», - отметил Николай Буров.

Что касается Сампсониевского собора, то он частично сохранит свою музейную функцию. Представители РПЦ пообещали, что в храме останется экскурсионная деятельность. Он сохранил в своем интерьере 141 предмет Музейного фонда РФ, за сохранностью которых приход храма будет следить совместно с ГМП «Исаакиевский собор».

Фото: fontanka.ru
 

Архимандрит Серафим назвал передачу храма церкви историческим днем и добавил, что это начало новой страницы его истории. «Фонтанка.ру» пишет, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и другие руководители митрополии на церемонии отсутствовали, возможно, из-за натянутых отношений с музейным комплексом, связанных с передачей Исаакия РПЦ.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в благодарность за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве. Название дано в честь святого Сампсония Страстоприимца, в день памяти которого произошло сражение. В качестве музея собор работал с 2000 года, в 2009-ом, к 300-летию Полтавской битвы, собор отреставрировали, а с 2010-го в нем стали проводиться ежедневные богослужения.

Фото: fontanka.ru

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