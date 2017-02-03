«Метрострой» начинает прокладывать тоннель до станции «Горный институт»

«Метрострой» начинает прокладывать один из перегонных тоннелей, который соединит станции «Спасская» и «Большой проспект» («Горный институт»). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Госконтрактом предусмотрено сооружение двух перегонных тоннелей диаметром 5,63 метров общей протяженностью 5,5 км. Для проходки тоннелей используются проходческие комплексы КТ-5,6-1», - говорится в сообщении комитета.

Работы по подготовке к проходке на шахте номер 572 на Большом проспекте В.О. уже выполнены. В частности, пройден ствол шахты, смонтирован горный комплекс, произведен монтаж проходческого комплекса.

«По окончании сооружения 230 метров подходного тоннеля проходческий комплекс выйдет на трассу первого пути и приступит к проходке перегонного тоннеля длиной более 2100 метров в сторону станции «Театральная», - уточнили в пресс-службе.

Также сейчас идут работы на углу Косой линии и Большого проспекта В.О., там готовят котлован под монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса «Аврора». В этом месте будет располагаться вестибюль станции «Большой проспект» («Горный институт»).

Согласно графику, щит «Аврора» должен приступить к проходке наклонного хода (эскалаторного тоннеля) уже в 2017 году. В середине января новый тоннель петербургского метро соединил «Беговую» и «Новокрестовскую» станции.