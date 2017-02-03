Парламент Петербурга решил ужесточить борьбу с незаконными уличными торговцами. Соответствующий законопроект был поддержан депутатами на совещании в комитете по законодательству. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Новый документ изменит городской закон об административных правонарушениях, он даст право штрафовать торговцев Государственной инспекции по недвижимости.

Штрафы от двух до пяти тыс. рублей для физических лиц будут налагаться на граждан, которые размещают ларьки, летние кафе, террасы, автолавки или просто торгуют с лотков на государственной земле без соответствующего на то разрешения.

Таким образом парламентарии планируют навести порядок со стихийными торговыми точками. При этом, как пишет издание, ряд депутатов от "Единой России" и КПРФ раскритиковали документ за неточность в формулировках.

"За что вы хотите штрафовать граждан – не очень понятно, даже мы запутались", – заявил коммунист Александр Рассудов. Депутат Алексей Цивилев также добавил, что штрафы, которые будут собирать инспекторы, ничтожны.

"Если вы приедете на проспект Ветеранов или Ленинский проспект, увидите в переходах, как торгуют трусами, лифчиками, газировкой. При этом эти люди либо не платят штрафов совсем, либо их бизнес настолько окупаем, что они платят и торгуют дальше", – заявил Цивилев.

Доработать законопроект депутаты ЗакСа решили в рамках второго чтения. В октябре 2016 года от незаконных ларьков полностью очистили Сенную площадь, на их месте положили плитку. Предполагается, что в дальнейшем здесь будет зона культурного отдыха с выставками и концертами.