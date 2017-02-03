РПЦ призывает отказаться от преследования родителей за "умеренное наказание" детей

Русская православная церковь призывает отказаться от любого преследования родителей за "умеренное наказание" детей. Речь идет об отказе и от административной, и от уголовной ответственности в отношении родителей.

Кроме того, в РПЦ выступают против проверок родителей "по любому сигналу". Об этом заявила секретарь председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Екатерина Чистякова.

"Часто вмешательство в семью связано с применением добросовестными родителями неопасных для детей наказаний - они сталкиваются с административной и уголовной ответственностью. Необходимо централизованно менять практику, чтобы родителей преследовали за пьянство или побои, но не преследовали за умеренное наказание", - цитирует Чистякову "Интерфакс".

По мнению представителя РПЦ, проверки по случаю безобидных наказаний недопустимы, поскольку "игнорируют презумпцию добросовестности родителей". Чистякова предположила, что это противоречит Конституции и базовым положениям норм семейного права.

С такими заявлениями она выступила на рабочем совещании уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Сегодня, 3 февраля, обсуждается вопрос проведения в регионах мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи.

Двумя днями ранее, 1 февраля, Совет Федерации одобрил законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье. Ранее его также в трех чтениях поддержала Госдума. Новый закон вступит в силу после подписания документа президентом России Владимиром Путиным.