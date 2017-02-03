  • 5 Февраль 2017
USD 04.02.2017 59.3137 -0.6721
USD ММВБ 20:17 58.95950  
EUR 04.02.2017 63.8156 -0.9151
EUR ММВБ 20:17 63.5030  
Нефть($) 04.02.2017 56.72 0.18
Нефть(p) 04.02.2017 3364.27 -27.33

РПЦ призывает отказаться от преследования родителей за "умеренное наказание" детей

Автор:

Акция против декриминализации домашнего насилия в Петербурге 29 января
© Фото: Twitter / @merr1k

Темы дня

Речь идет об отказе и от административной, и от уголовной ответственности в отношении родителей.

Русская православная церковь призывает отказаться от любого преследования родителей за "умеренное наказание" детей. Речь идет об отказе и от административной, и от уголовной ответственности в отношении родителей.

Кроме того, в РПЦ выступают против проверок родителей "по любому сигналу". Об этом заявила секретарь председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Екатерина Чистякова.

"Часто вмешательство в семью связано с применением добросовестными родителями неопасных для детей наказаний - они сталкиваются с административной и уголовной ответственностью. Необходимо централизованно менять практику, чтобы родителей преследовали за пьянство или побои, но не преследовали за умеренное наказание", - цитирует Чистякову "Интерфакс".

По мнению представителя РПЦ, проверки по случаю безобидных наказаний недопустимы, поскольку "игнорируют презумпцию добросовестности родителей". Чистякова предположила, что это противоречит Конституции и базовым положениям норм семейного права.

С такими заявлениями она выступила на рабочем совещании уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Сегодня, 3 февраля, обсуждается вопрос проведения в регионах мониторинга практики изъятия несовершеннолетних из семьи.

Двумя днями ранее, 1 февраля, Совет Федерации одобрил законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье. Ранее его также в трех чтениях поддержала Госдума. Новый закон вступит в силу после подписания документа президентом России Владимиром Путиным.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm