В Петербурге пройдет митинг против вмешательства РПЦ в жизнь общества

В Петербурге 5 февраля пройдет митинг против вмешательства Русской православной церкви в жизнь общества и государства. Митинг официально согласован Смольным, он начнется в 13 часов на площади Чернышевского. Об этом сообщается на официальной встрече "ВКонтакте".

Ежегодная акция "Антиклерикализм" приурочена к годовщине принятия советским правительством Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. Декрет вступил в силу 23 января (5 февраля) 1918 года.

Организаторы приглашают к участию в митинге все общественные и политические организации, стоящие на позициях сохранения светского характера российского государства. Также в нем может принять участие любой желающий.

"Клерикализация российского общества нарастает. Не прекращаются попытки протащить в школу преподавание "Основ религиозной культуры" и схожих псевдонаучных дисциплин. Наводняются священниками Вооруженные силы. Так называемая "реституция церковного имущества" ведет к ограничению доступа граждан к историко-культурному наследию страны", - говорится в заявлении организаторов.

Не остался без внимания и нынешний скандал вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ. В тексте отмечается, что церковь "все более нагло покушается на городские музеи, являющиеся всенародным достоянием". "Мы должны остановить ставшее уже неприличным вмешательство "святейших отцов" в жизнь общества и государства", - призывают организаторы митинга.