Военный конфликт в Сирии: прогнозы на 2017 год

В данный момент эксперты называют военно-политическую ситуацию в Сирии стабильной. Ожидается, что в 2017 году сирийская армия займется постепенным вытеснении боевиков с занимаемых ими позиций в провинциях Дамаск и Алеппо, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперты отмечают, что, оправившись от тяжелых первых лет войны, армия Сирии смогла найти в себе силы и развернуть ситуацию в свою пользу – при том, что на 2015 год правительственными силами контролировалось не более 30% территории Сирии.

Благодаря координации действий с ВКС России, сирийские военные смогли провести ряд крупных военно-тактических операций, которые переломили ход гражданской войны – в частности, освобождение Пальмиры в марте 2016 года и освобождение Алеппо под конец года.

По словам руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, наступление сирийской армии в направлении города Аль-Баб (провинция Алеппо), а также в направлении Пальмиры (провинция Хомс), проводится в соответствии с планами и с применением всех разведывательных и ударных возможностей.

Особенно эксперт отметил работу подразделений Сирийской Арабской Армии (САА) на направлении Пальмиры: армейские части наступают на широком фронте и занимают господствующие в регионе высоты с целью закрепления достигнутого успеха.

Тем не менее, нельзя не учитывать и большой атакующий потенциал повстанческих и террористических группировок. Так, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отмечает, что контратака террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в России), повлекшая за собой захват Пальмиры в декабре 2016 года, показал ошибки сирийской армии, сделанные в ходе предыдущего наступления.