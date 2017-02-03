Бесплатные билеты на "Зенит-арену" начнут раздавать 3 февраля

Бесплатные билеты на "Зенит-арену" начнут раздавать уже сегодня, 3 февраля, регистрация на мотошоу откроется в 15 часов. Об этом сообщается в официальной встрече мероприятия "ВКонтакте".

Посетить шоу "Первый посетитель", которое пройдет 11 февраля, смогут первые 10 тыс. человек, которые успеют зарегистрироваться на сайте арены.

"Задача этого события – не только увидеть своими глазами это грандиозное сооружение, но и помочь протестировать его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию. Это будет первая, настоящая встреча стадиона со зрителем", - пишут организаторы шоу.

В программе мероприятия также будет свободное знакомство с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования "Зенит-арены". Кроме того, на стадионе устроят флешмоб с кричалками для фанатов, а в специальной фотозоне можно будет сфотографироваться на фоне игроков "Зенита".

Организаторы еще раз отмечают, что билеты - бесплатные. Ранее сообщалось, что в Петербурге уже начали работать мошенники, которые продают билеты на бесплатное мотошоу. Возрастное ограничение предстоящего шоу 12+, дети до 16 лет без сопровождения родителей также не смогут пройти на мероприятие.