Анатолий Вассерман рассказал, что знал о победе Трампа

Главный интеллектуал России Анатолий Вассерман в интерью «Русской планете» признался, что знал о победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а также предполагает, когда закончится конфликт на Украине.

«Что-то мне подсказывает, что года через полтора моя родная Одесса станет частью юго-западного федерального округа России. Не уверен, что это именно интуиция, скорее это точное знание. Но ведь Знание – мать интуиции», - заявил Вассерман.

По мнению политолога, интуицию можно и полезно тренировать. «Особенно тем, кто занимается политической и экономической аналитикой», - добавил Вассерман.

Именно интуиция помогла интеллектуалу «предвидеть» сенсационную победу Трампа. «Я ошибся лишь в одном, - признался Вассерман. – Я полагал, что победившему Трампу просто не позволят занять Белый дом. И вот тут я ошибся, впрочем, этой ошибке я искренне рад».