По факту ДТП с маршруткой в Петербурге возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

Страшная авария произошла сегодня утром, 3 февраля, на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов. Автомобиль Daewoo Nexia столкнулся с маршруткой ПАЗ номер 345. После столкновения ПАЗ столкнулся с припаркованным автомобилем без водителя и пассажиров.

Ранее в УГИБДД уточнили, что госпитализированы восемь человек - трое в тяжелом состоянии. По данным СК, в больницу увезли девять человек. Людей на остановке ДТП не задело, детей среди пострадавших нет.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия следственно-оперативной группой, с участием инспекторов ГИБДД, назначаются различные экспертизы, в том числе авто-техническая, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении СК.

Следователи уже проверили организацию, осуществляющую перевозку пассажиров, название компании не уточняется. Предположительно маршрутка, в которой пострадали люди, принадлежит перевозчику АТП "Барс 2".