Смольнинский районный суд подробно разъяснил, почему необходимо убрать доску Колчаку в Петербурге. Судья подготовила мотивировочную часть решения, полный текст документа опубликовало на своем сайте коммунистическое движение «Суть времени».

Судья Татьяна Матусяк полагает, что городской Совет по мемориальным доскам, одобривший в 2013 году установку таблички, не учел негативной роли белого лидера в российской истории. В частности, чиновники и общественные деятели не изучили определение военного суда Забайкальского военного округа, в 1999 году отказавшегося реабилитировать Колчака.

Совет не придал значения «массовым репрессиям в отношении мирного населения, красноармейцев и сочувствующих им войск», которые в 1918-1920-х годах Колчак проводил в Сибири.

«Отказ от нравственных начал в решении вопроса об увековечивании памяти невозможен, а решение государственного органа об установлении мемориальной доски должно отражать высшие нравственные ценности общества, разделяемые всеми его членами», - отмечает судья.

«Суд полагает, что принимая решение об увековечении памяти кого бы то ни было, компетентный орган должен оценивать все стороны личности и деятельность данного лица на протяжении всей его жизни, поскольку очевидным является то, что вечной памяти заслуживает только человек, имеющий безупречную репутацию, принесший безусловную пользу обществу, при этом вклад его в развитие общества должен быть выдающимся», – также указано в решении.

Мемориальная доска в память о Колчаке появилась на доме номер 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Через несколько дней после окончания монтажа неизвестные вандалы закрасили мемориал черной краской. Активисты отмыли изуродованный объект, а хулиганов пообещали засудить.

Позднее, 23 ноября, поверх доски Колчака повесили табличку с Волан-де-Мортом. На табличке кроме портрета Темного лорда также написано: «В этом доме жил Волан-де-Морт. Патриот, чудотворец». Смольнинский районный суд 24 января признал установку памятной доски Колчаку незаконной.

Суд обязал петербургский комитет по культуре демонтировать доску. Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу через месяц. Мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое дело» объявил, что обжалует решение суда.

Вслед за активистами об этом же сообщил и комитет по культуре. В комитете решение объяснили тем, что память бывшего лидера белого движения увековечена во многих российских городах, например, в Москве, в Иркутске и во Владивостоке.

Руководитель Белого движения Александр Колчак участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, был главнокомандующим Черноморским флотом. По данным историков, во время Гражданской войны адмирал был предан союзниками и сдан большевикам, а в 1920 году его расстреляли.